FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Remis gegen Fortuna Düsseldorf

Der FC Bayern München blamiert sich, wo er nur kann! Nach dem 2:3 vor zwei Wochen in Dortmund verlieren sie in der heimischen Arena beim 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf erneut wertvolle Punkte. In der Nachspielzeit erzielte Dodi Lukebakio das 3:3 für den Aufsteiger. Ein unfassbarer Punkteverlust nach 2:0 und 3:1-Führung.