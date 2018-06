Medien: FC Bayern an Kroaten-Stürmer Kramaric interessiert

Davor Suker wich der Frage charmant aus. „Ich nix verstehen“, antwortete der Präsident des kroatischen Fußball-Verbandes auf die Frage, ob er vom angeblichen Interesse des FC Bayern München an Andrej Kramaric gehört habe. Bewusst und augenzwinkernd in gebrochenem Deutsch, obwohl die Frage auf Englisch gestellt worden war. Kroatische Medien bringen Kramaric mit dem Rekordmeister in Verbindung.