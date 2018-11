FC Bayern: Ottmar Hitzfeld stärkt Trainer Niko Kovac den Rücken

Er ist eine Trainerlegende. Ottmar Hitzfeld wurde Champions-League-Sieger mit Borussia Dortmund und Bayern München, er prägte das Geschehen über viele Jahre in beiden Vereinen. Am Samstag nun treffen die beiden deutschen Topklubs im direkten Duell aufeinander. Und in einem Interview mit der Sport Bild erklärt Hitzfeld, welchen Verein er aktuell vorne sieht.

Hitzfeld: "Bayern bleibt für mich der Favorit, aber ja, Dortmund kann Meister werden. Sie haben das Potenzial, Bayern Paroli zu bieten." Sein Hauptaugenmerk richtet er allerdings auf den deutschen Rekordmeister und dessen Trainer Niko Kovac, der nach zuletzt schwankenden Leistungen in der Kritik steht.