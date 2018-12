FC Bayern: Ottmar Hitzfeld kritisiert Kaderplanung - "Sie müssen etwas machen"

Trainer Niko Kovac hat mit dem FC Bayern seine erste große Krise gemeistert. Wer sind die Gewinner und Verlierer der Krisen-Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt, wer sich in schwierigen Zeiten bewährt hat - und wer nicht. ©

„Sie müssen natürlich was machen, das ist klar“, sagte Hitzfeld der dpa. „Das hat man versäumt in dieser Saison, dass man auf manchen Positionen für keine richtige Konkurrenzsituation gesorgt hat.“ Man werde die Lehren daraus ziehen, ergänzte der Ex-Trainer der Bayern und von Borussia Dortmund. Mit großen Nachjustierungen schon in der aktuellen Winterpause rechnet Hitzfeld aber nicht. „Diese Saison werden die Bayern ganz genau beobachten und nicht im Winter irgendeinen hektischen Transfer tätigen.“