Hitzfeld über neue Bayern-Stars: Bei Gnabry und Goretzka braucht Kovac viel Fingerspitzengefühl

Trainerlegende Ottmar Hitzfeld traut Niko Kovac zu, die Erfolgsgeschichte des FC Bayern fortzuschreiben. "Er ist definitiv eine gute Lösung. Man hat sich festgelegt, dass man einen deutschsprachigen Trainer will. Niko Kovac erfüllt alle Kriterien, die man als Bayern-Trainer haben muss", sagt der 69-Jährige im SPORTBUZZER-Sonderheft zur Bundesliga (am Freitag als Beilage in vielen deutschen Tageszeitungen und hier als Download erhältlich). Kovac kam im Sommer von DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt nach München und trat die Nachfolge von Jupp Heynckes an. "Er hat einen Titel mit Frankfurt geholt, was ihm gewaltig hilft für die Anerkennung", meint Hitzfeld.