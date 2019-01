Ozan Kabak: FC Bayern unterstützt VfB Stuttgart beim Transfer - Modell Gnabry?

Der junge Türke, der noch am Donnerstag seinen Medizincheck beim VfB Stuttgart absolvieren und dann einen Vertrag bei den Schwaben unterschreiben soll , kostet offenbar rund zwölf Millionen Euro Ablöse. Für den Abstiegskandidaten wäre Kabak damit der neue Rekordtransfer. Der FCB wird Stuttgart beim Wechsel dem Bericht zufolge unter die Arme greifen , um sich zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Innenverteidiger verstärken zu können - etwa im Sommer 2020. Das Modell erinnert an den Wechsel von Serge Gnabry zu Werder Bremen vor zwei Jahren.

Die Entscheidung pro Stuttgart habe Kabak laut Kicker in erster Linie wegen des Bayern-Interesses gefällt - auch der FC Watford aus der englischen Premier League war am Youngster (Marktwert laut transfermarkt.de bei 6,5 Millionen Euro) dran , bis zuletzt favorisierte Kabak eigentlich die "Hornets".

Wer ist Ozan Kabak? Mit 18 schon Galatasaray-Stammspieler

Der Senkrechtstarter von Galatasaray Istanbul, der beim türkischen Spitzenklub mit gerade einmal 18 Jahren schon Stammspieler ist, soll gewissermaßen der Gnabry 2.0 werden. Wie der deutsche Nationalspieler, der 2016 mit freundlicher Unterstützung des FCB für fünf Millionen Euro von Arsenal an die Weser wechselte und ein Jahr später für insgesamt acht Millionen Euro an die Isar verkauft wurde, soll auch Kabak zunächst bei einem kleineren Verein geparkt werden.

Die Bayern könnten dem Youngster zunächst keine Spielpraxis garantieren. Mit Stuttgarts Pavard, der in der Rückserie Teamkollege Kabaks in Stuttgart sein wird, stößt im Sommer bereits ein weiterer Innenverteidiger zum FCB, dazu kommen Gerüchte um Lucas Hernandez von Atlético Madrid. Außerdem stehen mit Niklas Süle, Jerome Boateng und Mats Hummels noch drei Abwehrspieler bei den Bayern unter Vertrag - Kabak wäre (noch) über.

Ersetzt Kabak 2020 Hummels oder Boateng beim FC Bayern?

Ob und wann genau Kabak zu den Bayern "weiterziehen" könne, schrieb der Kicker nicht. Möglich wäre ein Weiterverkauf in anderthalb Jahren. Im Sommer 2020 würden Hummels und Boateng, die beim Rekordmeister ohnehin vor einer ungewissen Zukunft stehen, in ihr letztes Vertragsjahr gehen. Kabak könnte sich bis dahin in Ruhe an die Bundesliga gewöhnen und wäre eine passende Alternative für den FCB, um Pavard, Süle und gegebenenfalls Hernandez zu entlasten.