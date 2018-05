Lewandowski, Kader & Co.: Diese Probleme nimmt der FC Bayern mit in die Sommerpause

Anzeige

Ein feudaler Cupsieg in Berlin hätte der finale Schlussakt des märchenhaften vierten – und nun tatsächlich letzten – Engagements von Jupp Heynckes werden sollen. Nun geht der 73-Jähirge mit einer Niederlage in Rente, ausgerechnet gegen seinen Nachfolger Niko Kovac. Das 3:1 der Frankfurter war eher ein Märchen für den Eintracht-Coach.

„Eine brutal enttäuschende Saison“ nannte Joshua Kimmich am späten Abend die Pleite der Bayern. Wieder „nur“ Meister – wie vergangene Saison unter Carlo Ancelotti. Die Bayern wirkten zeitweise als stünden sie neben sich, (Sieges-)Wille, Emotionen und Entschlossenheit waren auf Seiten der Frankfurter ausgeprägter. Seit dem bitteren, weil unglücklichen Ausscheiden im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid (1:2, 2:2) ist bei den Bayern die Luft raus. Als hätten man den Stecker gezogen, die Profis konnten die notwendige Mentalität und ihre Körper nicht mehr hochfahren.

Mit dieser Pleite gehen sie in die Sommerpause bzw. in die WM. Welche Fragen und Probleme nehmen sie nun mit, bis es am 8. Juli mit dem Training und im August mit den Pflichtspielen wieder losgeht? Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick.

Die Lewandowski-Gerüchte

Das Thema um den zuletzt motzenden und in der Mannschaft teilweise nicht gut gelittenen Mittelstürmer wird wohl bis Ende August aktuell bleiben, bis zum Ende der Sommer-Transferperiode. Falls Real Madrid den Bundesliga-Torschützenkönig nicht will, stehen Premier-League-Klubs wie Chelsea oder Manchester United parat. Lewandowski hat einen Berater engagiert, den er bis 31. August bezahlt – ein klarer Fingerzeig. Obwohl Bayern ihn nicht gehen lassen will, dürften sie bei einem hohen Ablösegebot schwach werden.

Die vielen WM-Spieler

Je nach Erfolg der DFB-Elf in Russland werden die bayerischen Nationalspieler erst spät in die Vorbereitung einsteigen können. Ein Nachteil für Neu-Trainer Niko Kovac, der die Mannschaft erst kennenlernen muss und so – wie immer bei Bayern nach großen Turnieren – mit einer zerstückelten Vorbereitung leben muss. Neben den DFB-Stars sind James (Kolumbien), Thiago (Spanien), Tolisso (Frankreich) und Lewandowski bei der WM im Einsatz.

Kann Kovac wirklich auch Bayern?

Das ist die Frage nach dem Pokal-Coup. Er kommt als Gewinner, aber: Packt er die Herausforderung beim Abo-Meister? Der Erfolg gegen die Heynckes-Mannen hat auch in taktischer Hinsicht gezeigt, aus welchem Holz Kovac geschnitzt ist. Der Respekt der Bayern-Kabine wird nun größer sein gegenüber dem Neuen. Die Bayern-Bosse dürften erleichtert sein, schließlich war Kovac nach Heynckes und Thomas Tuchel die C-Lösung, auch mit Ralph Hasenhüttl hatte man Kontakt.

Internationale Pressestimmen: Frankfurt ist DFB-Pokal-Sieger Eintracht Frankfurt ist sensationell DFB-Pokal-Sieger. Das schreibt die internationale Presse zum Triumph gegen den FC Bayern München. Klickt euch durch unsere Galerie! © dpa Die "Daily Mail" fokussiert sich auf die Trainer der Klubs. "Frankfurt vermiest Heynckes die Abschlussparty. Die Underdogs gewinnen den Deutschen Pokal (oh, und deren Trainer Kovac übernimmt in der nächsten Saison den Posten beim FC Bayern)." © Screenshot "Frankfurt schockt die Bayern im Finale", schreibt die "BBC". © Screenshot Das englische Fußballmagazin "FourFourTwo" nennt den Sieg der Hessen "kontrovers". © Screenshot Die "Sun" weißt einmal mehr auf die ungewöhnliche Konstellation mit dem künftigen Bayern-Trainer Niko Kovac hin. © Screenshot Die spanische "AS" widmet dem Pokalfinale sogar zwei Artikel - einen Spielbericht und einen Videoartikel zur strittigen Elfmeterszene kurz vor Schluss - und schreibt von einem "Durcheinander" wegen des Videobeweises. © Screenshot Die "Marca" aus Spanien schreibt: "Eintracht überrascht Bayern in einem umstrittenen Finale." © Screenshot Die spanische "Mundo Deportivo" weiß: Der Eintracht-Sieg ist historisch - der "erste Titel seit 30 Jahren". © Screenshot Die italienische "La Gazzetta dello Sport" lenkt die Geschichte auf Frankfurt-Trainer Niko Kovac, der gegen "seine" Bayern gewonnen hat. © Screenshot "München kollabiert, Eintracht triumphiert", schreibt der "Corriere dello Sport". © Screenshot Die französische "L'Equipe" bleibt nachrichtlich - dreht die Zeile aber auf die Bayern-Niederlage: "Der FC Bayern im Pokalfinale von Eintracht Frankfurt geschlagen." © Screenshot Der Schweizer "Blick" weist auf die kontroverse Videobeweis-Entscheidung in der Nachspielzeit hin. © Screenshot Die österreichische "Kronen-Zeitung" schreibt von einer "Sensation". © Screenshot "A Bola" aus Portugal bringt die bizarre Situation auf den Punkt: "Bayerns künftiger Trainer holt den Pokal ... gegen Bayern". © Screenshot Beim niederländischen "Telegraaf" legt man den Fokus auf Frankfurts Oranje-Kicker Jetro Willems. © Screenshot Die deutsche "FAZ" schließt sich den österreichischen Kollegen an - und widmet dem "Happy End des Niko Kovac" einen Extra-Artikel. © Screenshot Das Wort "Sensation" findet sich auch bei der "Bild", die auf den misslungenen Heynckes-Abschied eingeht. © Screenshot "Sensation", titelt "Spiegel Online" und verweist auf die umstrittenen Situationen rund um den Videobeweis. © Screenshot Der Abschied aus dem Profi-Fußball hätte für Trainer-Urgestein Jupp Heynckes ein Triumphzug werden sollen, doch die Münchner "Abendzeitung" resümiert: "Bayern verpasst Jupp-Happy-End". © Screenshot Auch die "Welt" verweist auf den unschönen Abschied von Jupp Heynckes. © Screenshot

Wie groß ist die Lücke, die Jupp Heynckes als Trainer und Mensch hinterlässt?

Er wird den Spielern fehlen, seine Wärme und Menschlichkeit, sein enger Draht. Viel wichtiger: der 73-Jährige hatte es hinbekommen, die Alphatiere Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zu befrieden, er war der Kitt zwischen den Bossen, die oft unterschiedlicher Meinung sind, was dann den Verein in seinen Entscheidungsfindungen lähmt. Reißt dieser Zwist wieder auf?

Ist der Spielerkader nicht viel zu groß?

28 Profis – Stand jetzt – haben die Bayern in ihrem aufgeblähten Kader für die kommende Saison inklusive der Zugänge Leon Goretzka und Serge Gnabry. Sogar Fehleinkauf Renato Sanches kommt nach einem Jahr Leihe aus Swansea zurück. Mit Arturo Vidal, Juan Bernat, Sebastian Rudy und eventuell sogar Thiago könnten, ja müssen wohl noch einige Spieler den Meister verlassen.

Will Jérome Boateng nun doch weg?

Der zuletzt verletzte Innenverteidiger kokettiert trotz Vertrags bis 2021 mit einem Wechsel. Am Rande des Pokalfinals sagte der Weltmeister: „Das Ausland ist immer interessant. Man hat nicht viele Chancen. Da muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er nochmal die Erfahrung sammeln möchte. Ich bin jetzt in einem anderen Alter als damals bei Manchester City und jetzt an dem Punkt, an dem man nochmal darüber nachdenkt. Es ist natürlich sehr schwer von Bayern wegzugehen. Das wäre auch keine Entscheidung gegen Bayern, ich fühle mich seit Jahren sehr wohl in München.“ Falls Boateng geht, bräuchte Bayern einen Ersatz auf Weltklasse-Niveau. Siehe Lewandowski.

Kann Kovac die unzufriedenen Stars besser „erziehen“?

Auch im Pokalfinale motzte wieder einer über seine Auswechslung. Thiago schimpfte und zeigte Heynckes gestenreich, was er von der Maßnahme in der 64. Minute hielt. Man kann darüber streiten, ob der Bayern-Trainer nicht James oder Martínez hätte runterholen müssen. Generell gilt: In den letzten Wochen hatten schon Lewandowski (in Köln verweigerte er Heynckes den Handschlag) sowie Franck Ribéry und Arjen Robben sich über Auswechslungen beschwert. Das muss unter Kovac besser werden.

Ganz schön viele Sommer-Baustellen für einen Meister...

FC Bayern in Noten gegen Eintracht Frankfurt Große Enttäuschung beim FC Bayern München: Die großen Favoriten haben das Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt verloren. Alle Bayern-Spieler hier in der Einzelkritik. © imago/DeFodi Sven Ulreich: Der Torhüter mit „Manuel Neuer im Nacken“, der auf der Bank saß. Chancenlos beim 0:1 durch Rebic, aber zu spät und zu unentschlossen beim Herauslaufen vor dem 1:2 – zum Teil sein Ding. Hatte fünf Pokal-Einsätze diese Saison (Neuer 1), kassierte vier Gegentore, war der Held im Elferschießen in der 2. Runde bei RB Leipzig. Doch dieses 1:3 bleibt. Note 4 © dpa Joshua Kimmich: Weil Müller den rechten Flügel strikt besetzte, zog Kimmich immer wieder ins Zentrum. Scheiterte mit einem Kopfball (24.) nur knapp. Einer der Bayern, die zwar die Ärmel hochkrempelte, doch sehr fehlerhaft in seinem Spiel war. Dann jedoch: Super-Antritt und Pass vor dem 1:1. Sein 15. Assist in allen Pflichtspielen dieser Saison. Note 3 © Getty Mats Hummels: Da Frankfurt überraschend Kevin-Prince Boateng als Mittelstürmer aufstellte, musste Hummels oft in den Infight mit dem Eintracht-Anführer. Kam mit seiner Retter-Grätsche gegen Rebic kurz vor dem 0:1 zu spät. Pech mit seinem Kopfball, der an die Latte knallte (80.). Note 4 © dpa Niklas Süle: Lief Rebic vor dem 0:1 hinterher, ohne ihn hart zu attackieren, bekam ihn selten in den Griff. Kam bis zur Pause jedoch auf eine Zweikampf-Quote von 100 Prozent. Für einen Innenverteidiger top. In der Spieleröffnung erst mau und nicht so effektiv wie etwa der verletzte Boateng, dann aber plötzlich mit energischem Vorstoß der zum 1:1 führte. Note 3 © Getty David Alaba: Wurde in den letzten Wochen immer wieder geschont, damit er für dieses Finale fit wird. Als Linksverteidiger mit starkem Offensivdrang, aber ohne die erwünschte Wirkung. Vor allem im Duett mit Ribéry ließen sich beide von den Frankfurtern abkochen. Eckbälle und Flanken verpufften. Note 5 © Getty Javi Martinez: Erhielt im Gegensatz zum Rückspiel bei Real Madrid wieder den Vorzug vor Tolisso. Der Sechser fand nicht recht in die Partie, mit einigen Ballverlusten gegen die aggressiven Frankfurter. Nicht auf der Höhe seiner Form und Fitness. Gewann lediglich einige Kopfballduelle im eigenen Strafraum. Note 5 © Getty Thiago: Der Spielmacher mit Bayerns meisten Ballkationen, versuchte es zu Beginn mit seinem gewohnt schnörkel-haften Spiel, ein Lupfer hier, ein gechippter Ball dort. Mit einigen forschen Ballgewinnen, aber dann zu ungenauen Anspielen in die Spitze. Musste nach 64 Minuten raus, fragte Heynckes demonstrativ: warum? Note 4 © Getty James Rodriguez: Zu Beginn gleich mit feinem Chip-Ball auf Kimmich, dann aber mit dem ganz dicken Bock. Verlor den Ball im Mittelfeld an Rebic, der via Boateng zum 1:0 für die Eintracht führte. Viele gechippte Freistöße, keine Wirkung. Zu wenig unterm Strich, auch was seine Körpersprache betraf. Note 5 © imago/Revierfoto Franck Ribery: Hat in seinen elf Bayern-Jahren seit 2007 schon sechs Mal den Pokal gewonnen. In diesem Finale mit wenig Punch und Durchsetzungsvermögen, kam kaum über den linken Flügel durch. Nach Müllers Auswechslung Kapitän. Insgesamt eine schwache Partie, konnte nie für wirklich gefährliche Szenen über seine Seite sorgen, kam kaum durch. Bastian Schweinsteiger bleibt der einzige Pokal-Champion mit acht Titeln. Note 5 © Getty Thomas Müller: Der Kapitän mit einer 4:1-Bilanz in Pokalendspielen. Nur 2012 verlor er gegen Dortmund. Traf den Ball bei einem Kopfballversuch nur mit der Schulter – die Kugel flog am langen Pfosten vorbei (17.). Ansonsten wie immer umtriebig, riss Kilometer ab, hatte aber keine wirklich gefährlichen Szenen mehr in Halbzeit zwei. Sah auch Heynckes so. Auswechslung in der 70. Minute. Note 4 © dpa Robert Lewandowski: Der Torjägerschützenkönig der Bundesliga legte los mit einem Freistoß von der Strafraumkante an die Unterkante der Latte (8.). Am rechten Fleck und punktgenau zur Stelle nach Kimmichs Pass, schob mit links zum 1:1ein. Sechstes Pokalspiel der Saison, sechster Treffer. Traf Hasebe bei einem Kopfballduell mit dem Ellenbogen – Gelb. Note 3 © imago/Contrast Corentin Tolisso: Der Mittelfeldspieler, Bayerns teuerster Einkauf aller Zeiten (42,5 Millionen Euro) löste ab der 64. Minute Thiago ab. Verpasste haarscharf das mögliche 2:1. Setzte im Strafraum zum Schuss an, Hasebe grätscht ihm die Kugel in höchster Not weg. Note 3 © imago/Buzzi Kingsley Coman: Zweiter Wechsel der Bayern. Comeback für den Außenstürmer, der sich am 24. Februar einen Syndesmosebandriss zugezogen hatte. Stürmte ab der 70. Minute für Müller über rechts. Ein paar Flügelläufe, ein paar Flanken – ohne Wirkung. Ohne Note © imago/DeFodi Sandro Wagner: Kam in der Minute 87 noch für Ribéry, als letzte Option und letzter Wechsel von Jupp Heynckes. Der aus der Nationalelf zurückgetretene Spieler konnte jedoch keine Akzente setzen. Ohne Note © imago/Team 2

