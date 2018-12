FC Bayern: Rafinha spricht von Abschied - "Es ist mein letztes Jahr"

Seit dem Jahr 2005 spielt Rafinha in Deutschland. Nur ein Jahr, in der Saison 2010/11, lief er in einem anderen europäischen Land auf (FC Genua/Italien). Doch so langsam scheint er sich von Deutschland verabschieden zu müssen - zumindest vom Bundesliga-Fußball.

"Mein Zyklus geht dem Ende entgegen"

"Mein Zyklus bei den Bayern geht dem Ende entgegen. Es gibt viele Dinge, die in den kommenden sechs Monaten passieren können, aber ich denke, es ist mein letztes Jahr", verkündete der 33-Jährige am Rande eines Prominentenspiels im brailianischen Uberlandia gegenüber SporTV.

Sein Kontrakt beim deutschen Rekordmeister läuft im kommenden Sommer aus. Der Verein peilt einen Umbruch im Team an.