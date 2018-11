FC Bayern: Das sagt Mats Hummels zur Rafinha-Verkleidung an Halloween

Mats Hummels stärkt Rafinha den Rücken. Der brasilianische Abwehrspieler des FC Bayern geriet für sein Halloween-Kostüm in die Kritik. Der 33-Jährige zeigte sich mit angeklebten Schnurrbart und in einem arabischen Gewand, in der Hand ein Paket mit der Aufschrift "Vorsicht". Zwar löschte sowohl der deutsche Rekordmeister als auch Rafinha selbst sowie Mitspieler wie Jérome Boateng das Bild in den sozialen Netzwerken. Rafinha selbst postete bei Instagram und Twitter eine Entschuldigung - auf deutsch wohlgemerkt.