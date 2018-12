Bericht: Rafinha verlässt FC Bayern im Sommer - Wechsel nach China?

Mit Arjen Robben steht ein prominenter Abgang beim FC Bayern München schon fest. Der Holländer verlässt den Rekordmeister im Sommer 2019 nach zehn Jahren. Auch bei Franck Ribéry deutet vieles auf einen Abschied hin. Und Rafinha? Der Deutsch-Brasilianer spielt seit mittlerweile sieben Jahren bei den Bayern, ist mit über 250 Spielen eine feste Größe an der Säbener Straße. Doch auch der Rechtsverteidiger ist inzwischen 33 Jahre alt, zeigte beim 3:3 zuletzt eklatante Schwächen gegen Ajax Amsterdam. Sein Vertrag läuft 2019 aus - und wird laut Kicker offenbar nicht verlängert.

Rafinha nach China?

Offenbar haben Klubs aus Fernost Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen Schalkers, der insgesamt zwölf Spielzeiten in der Bundesliga aktiv war und über die beachtliche Erfahrung von 324 Bundesliga-Spielen verfügt. In der Chinese Super League könnte der Rechtsfuß seine Karriere ausklingen lassen.