Trotz der Pleite bei Bayer Leverkusen und nun schon sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund zeigt sich der FC Bayern im Kampf um die deutsche Meisterschaft alles andere als mutlos. "Wir geben nie auf und haben noch 14 Spieltage", sagte Trainer Niko Kovac bei Sky und erinnerte an den Titelgewinn vor 17 Jahren, als man Schalke 04 die Schale in einer Last-Minute-Entscheidung entriss: "2001 gab es eine Entscheidung in der Nachspielzeit und wir glauben daran.“

Kovac: "Lief mit Schiedsrichter-Entscheidungen gegen uns"

Zwar scheinen schon die sieben Punkte ein dickes Brett für die Bayern, Thomas Müller befand bei Sky jedoch, dass in der Meisterschaft noch "alles drin" sei. Der Nationalspieler weiter: "Wenn man sieht, was auf den anderen Plätzen passiert ist, ist die Niederlage doppelt ärgerlich." Seinen Frust konnte der Bayern-Star, der mit dem Pokal-Spiel am kommenden Mittwoch bei Hertha BSC eine "harte Woche" erwartet, kaum verbergen: "Durch Reden kriegen wir eh keine Punkte. Deshalb ist es egal, was ich hier sage.“ Das sahen wohl auch die Bosse so. Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß verließen das Stadion kommentarlos.