Reus trifft erneut, FC Bayern patzt gegen Freiburg: BVB verteidigt die Tabellenführung

Zurück in die Krise: Der FC Bayern hat vor dem großen Showdown in der Fußball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Eine Woche vor dem Duell mit Borussia Dortmund kamen die Münchner gegen den SC Freiburg nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Tabellenführer BVB gab sich am Samstag beim 1:0 (1:0) beim VfL Wolfsburg keine Blöße. Damit gehen die Westfalen mit vier Punkten Vorsprung ins Spitzenspiel in der kommenden Woche.