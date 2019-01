FC-Bayern-Star Robert Lewandowski über Arjen Robben, Franck Ribéry und neue Transfers

Im Interview mit der Sport Bild erklärt Lewandowski, was nun beim FC Bayern passieren muss und in welcher Rolle er seinen Verein im Champions-League-Duell mit dem FC Liverpool sieht (Achtelfinale: 19. Februar und 13. März).

Er ist der Mann, der für den deutschen Rekordmeister die Tore schießt: Robert Lewandowski. Doch auch der Vollblutstürmer weiß, dass in dieser Spielzeit bisher nicht alles beim FC Bayern rund lief. Nach 17. Spieltagen steht er mit seinem Verein auf dem zweiten Tabellenplatz der Bundesliga - Borussia Dortmund ist sechs Punkte voraus.

Bericht: Chelsea will von Bayern 44 Millionen für Hudson-Odoi (18)

"Manchmal braucht es frisches Blut in der Mannschaft", meint Lewandowski und spielt dabei vor allem auf den Abgang von Bayern-Legende Arjen Robben nach dieser Saison an: "So ist der Lauf der Zeit: Wenn ein Spieler wie Arjen geht, benötigt man eben neue Topspieler. Wir brauchen Spieler, die uns wirklich besser machen, uns nach oben bringen." Vor allem auch, weil der Abgang von Franck Ribéry recht wahrscheinlich ist.

Zuletzt wurden immer wieder die Namen Lucas Hernandez (Atlético Madrid) Benjamin Pavard mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Doch reichen diese Spieler überhaupt aus? Lewandwoski hat genaue Vorstellungen, was für Profis an die Isar wechseln sollen.

"Als FC Bayern kannst du keinen riesigen Umbruch machen"

"Als FC Bayern kannst du auf Topniveau keinen riesigen Umbruch machen. Wir können ein, zwei Spieler einbauen, aber nicht die halbe Mannschaft austauschen", so der 30-Jährige: "Ich denke, uns hilft es mehr, wenn ein oder zwei Topspieler kommen, als fünf Leute auf gutem Niveau."

Zum Champions-League-Duell mit seinem Ex-Trainer Jürgen Klopp (Unter ihm spielte er einst für Borussia Dortmund) äußert er sich: "Es dauert noch lange, bis diese Top-Duelle stattfinden. Heute kann man schwer sagen, in welcher Form wir dann sein werden. Liverpool ist sehr stark in der Defensive, sie bekommen wenig Gegentore. Ich hoffe, dass alle unsere Verletzten bis dahin zurück sind, wir im Winter unseren Fußball weiter verbessern. Wenn wir mit der besten Elf antreten, gibt es in dem Spiel keinen Favoriten."