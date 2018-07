Robert Lewandowski: Deshalb hatte ich nach der WM schlaflose Nächte

Robert Lewandowski enttäuschte bei der WM in Russland auf ganzer Linie. Der 29-jährige Star des FC Bayern schoss kein einziges Tor und schied mit seinen Polen bereits nach der Vorrunde aus. Dabei wollte der Mittelstürmer sich bei dem Turnier nachhaltig für einen Vereinswechsel empfehlen - immerhin kokettierte er in der vergangenen Monaten mehr als einmal mit einem Abschied aus München.

Die schwache WM hat dem Selbstverständnis des Stürmers sehr zugesetzt. "Ich hatte deshalb viele schlaflose Nächte", bekannte Lewandowski in einem Interview mit der polnischen Sportzeitung Przeglad Sportowy. Er habe darüber nachgedacht, was schief gelaufen ist. Kritisiert wurde nicht zuletzt die Körpersprache Lewandowskis, der in den Gruppenspielen gegen Senegal, Japan und Kolumbien oft lustlos wirkte. "Vielleicht bin ich kein Mann, der es zeigt. Aber ich habe meine Gefühle. Es tut sehr weh. Ich habe es noch nicht verdaut."