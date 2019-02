Dietmar Hamann hat nach dem 1:3 des FC Bayern am Samstag bei Bayer Leverkusen ein vernichtendes Urteil über Stürmer Robert Lewandowski gefällt und den Münchner sogar zu einem Verkauf des Torjägers geraten. Der deutsche Rekordmeister müsse sich "ernsthaft überlegen, einen ersten und keinen zweiten Stürmer zu holen. Das würde natürlich heißen, dass du ihn abgibst. Das Problem wird sein, was die interessierten Vereine bezahlen würden", sagte der Ex-Nationalspieler in der TV-Sendung Sky90 und ließ kaum ein gutes Haar an dem Angreifer.

Lewandowski in dieser Saison eigentlich mit guter Tor-Quote

Lewandowski war gegen Leverkusen zwar ohne Tor geblieben, hatte in der Partie allerdings auch Pech mit einer hauchdünnen Abseitsentscheidung. Kurz vor der Pause hatte der dreimalige Bundesliga-Torschützenkönig zum vermeintlichen 2:0 eingenetzt, war von Schiedsrichter Tobias Stieler jedoch nach Einsatz des Videobeweises zurückgepfiffen worden. Überhaupt kommt Hamanns Kritik ein wenig überraschend. Lewandowskis Quote in der laufenden Saison ist alles andere als verheerend. In der Bundesliga gelangen im zwölf Treffer in 19 Einsätzen, in der Champions League traf er in sechs Spielen achtmal ins Schwarze.