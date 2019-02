Bayern-Star Robert Lewandowski schießt nach Kritik von Hamann zurück: "Absolut dämlich"

Robert Lewandowski hat auf die Kritik von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann mit deutlichen Worten reagiert. Nachdem der TV-Experte den Stürmer-Star des FC Bayern in der Sendung Sky90 unter anderem als "Einzelgänger" mit "lustlosem Verhalten" bezeichnet und den Münchnern gar zum Verkauf des Torjägers geraten hatte, schoss der Pole nun zurück. "Wir haben gewonnen, und es interessiert mich nicht, was andere sagen. Ganz besonders nicht, wenn es absolut dämlich ist", sagte der 30-Jährige nach dem DFB-Pokal-Sieg in Berlin im Gespräch mit dem TV-Sender ESPN.