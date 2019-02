FC Bayern: Wirbel um Hamann-Kritik an Lewandowski - Hoeneß und Rummenigge schalten sich ein

Erst teilte Sportdirektor Hasan Salihamidzic in einem Wut-Interview nach dem Spiel gegen den Ex-Nationalspieler aus (der SPORT BUZZER berichtete) , dann ließen sich auch Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zu dem Thema ein. "Das, was er macht ist eine Kampagne gegen ihn (Lewandowski, Anm. d. Red.), weil er die Spiele nicht richtig schauen kann", grollte Salihamidzic. Das sahen seine Vorgesetzten offenbar ähnlich.

Hoeneß über Lewandowski: "Wenn er eine Super-Leistung gezeigt hätte..."

Hoeneß dagegen fordert von Lewandowski ( SPORT BUZZER-Note 2) in der BamS mit einem Augenzwinkern sogar noch eine Leistungssteigerung: "Wenn er eine Super-Leistung gezeigt hätte, hätte er vier Tore gemacht!" Dabei spielt der Pole nach sämtlichen Maßstäben eine gute Saison: Lewandowski erzielte in insgesamt 29 Saisonspielen starke 25 Tore und bereitete weitere zehn Treffer vor - mehr waren es noch nie.

Hamann warf Lewandowski "lustloses Verhalten" vor

Unmittelbar vor dem Spieltag erneuerte Hamann seine Kritik an Lewandowski. "Ich bleibe da bei meinem Standpunkt, dass er nicht derselbe Spieler war in den letzten zwölf, achtzehn Monaten wie vorher", erklärte der 45-Jährige der dpa. Hamann empfiehlt seinem Ex-Verein, angesichts "einiger Baustellen" auch jene im Sturm nicht zu unterschätzen: "Lewandowski ist jetzt 30. Wie lange er seine Tore noch macht, weiß ich nicht." Es könne ein Problem für die Bayern sein, überhaupt einen Top-Stürmer zu finden. "Es gibt im Moment einen eklatanten Mangel an Topstürmern in Europa oder auf der Welt", sagte der 45-Jährige.