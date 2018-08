Wirbel beim FC Bayern: Robert Lewandowski verlängert mit Berater Pini Zahavi

Robert Lewandowski bleibt beim FC Bayern. Doch die Bosse des Rekordmeisters hatten im Sommer keine leichte Zeit mit dem Polen, wie Präsident Uli Hoeneß am Sonntag bei Sky erklärte. "Lewandowski hatten wir immer im Griff, nur seinen Berater nicht", sagte Hoeneß bei "Wontorra - Der Fußballtalk" und fügte hinzu: "Sein Berater hat öfters um ein Gespräch gebeten. Da habe ich ihm gesagt, ich habe erst am 2. September um 14.30 Uhr Zeit." Dann ist das Transferfenster in Europa geschlossen.