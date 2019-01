Rummenigge hat aus Angst vor Hackern "wieder den Postweg beim FC Bayern eingeführt"

Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat sich auf dem Spobis zu Sicherheitsbedenken im Internet geäußert - und erklärt, warum er bei wichtigen Themen neuerdings auf elektronische Kommunikationsmittel verzichtet. Außerdem sprach er über seine Funktionärskarriere bei den Münchnern und verriet, dass Uli Hoeneß von einer Zusammenarbeit an der Führungsspitze zunächst wenig begeistert war.

Rummenigge: "Der Klub hat sich sagenhaft entwickelt"

Rummenigge über...

...die Angst vor Hacker-Angriffen: "Ich schreibe keine Mails mehr, zumindest keine mehr mit Brisanz. Alles, was ein bisschen Brisanz hat, kannst du nicht mehr per E-Mail verschicken. Ich haben beim FC Bayern wieder den Postweg eingeführt. Zumindest gewisse Medien haben es ja mittlerweile als Tagesjob eingeführt, dass man alles hackt oder leakt."

...seinen Führungsstil: "Ich komme aus dem kleinen Ort Lippstadt: da ist die Welt etwas weniger emotional. Daher ist mein Führungsstil eher rational. Ich bin jemand, den man schon als Teamplayer bezeichnen darf. Aber man muss manchmal natürlich auch sagen, wo es langgeht."

...die Entwicklung des FC Bayern: "Der Klub hat sich sagenhaft entwickelt. Als ich kam, hatten wir zwölf Mitarbeiter - jetzt haben wir mehr als 1000. Der Umsatz wird in diesem Jahr die 700 Millionen Euro übersteigen."

...seinen Karriere-Weg nach der aktiven Laufbahn: "Der Klub war 1991 in einer fußballerischen Krise. Die Finanzen waren auch nicht so toll. Es sollte durch Franz Beckenbauer und mich seinerzeit mehr fußballerische Kompetenz ins Präsidium eingebracht werden. Ich weiß nicht, ob ich ohnehin im Management gelandet wäre. Ich habe mich eine Zeit lang seriös damit auseinandergesetzt, Trainer zu werden. Aber meine Frau war dagegen, sie meinte: Ìch bin jetzt genug mit dir durch die Welt geflogen. Man hatte aber Uli vergessen zu fragen, das fand er nicht so toll. Die ersten Sitzungen waren ganz schön emotional. Dann haben Franz, UIi und ich aber ein gutes Trio abgegeben."