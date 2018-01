FC Bayern: Rummenigge will Heynckes halten – „Sonst ein anderer deutscher Trainer“

Mit dem Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga setzen sich auch die Diskussionen um die Zukunft einiger Trainer fort. Die begehrteste Stelle könnte im Sommer ausgerechnet beim Topklub Bayern München frei werden. Doch jetzt betonte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge in der Sky-Sendung „Wontorra – der Fußball-Talk“, dass man unbedingt um Jupp Heynckes kämpfen will.

„Wir wären schlecht beraten, wenn wir Jupp Heynckes einfach so ohne Weiteres kampflos aufgeben“, erklärte Rummenigge. Der nach der Trennung von Carlo Ancelotti aus dem Ruhestand geholte Heynckes zeigt sich zunehmend belustigt über die stetigen Fragen, ob er sich nicht doch eine Fortsetzung seiner Bayern-Mission vorstellen könnte. Bisher schloss er das kategorisch aus. „Zu meiner Situation habe ich alles gesagt. Und dazu werde ich auch nichts mehr sagen. Da können Sie Kopfstände machen und Gymnastikübungen und was weiß ich noch“, meinte der 72-Jährige vor der Partie in Leverkusen.