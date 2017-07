FC Bayern: Salihamidzic neuer Sportdirektor! Hoeneß: "Hat das Vertrauen der Spieler"

Der FC Bayern hat Hasan Salihamidzic als seinen neuen Sportdirektor verpflichtet. Dazu hatte der Fußball-Rekordmeister zu einer Pressekonferenz um 17.15 Uhr auf das Trainingsgelände an der Säbener Straße geladen. Der Name des Ex-Profis und Champions-League-Siegers Hasan Salihamidzic kursierte vorher schon durchs Netz. kurz vor der PK berichtet Bild.de: "Brazzo" übernimmt den Job!

Hoeneß erklärte in der Pressekonferenz: Die Idee kam von Karl-Heinz Rummenigge. "Wir wollen weg von 100-Millionen-Transfers, uns auf die Jugendarbeit konzentrieren. Wer würde da besser passen als Hasan Salihamidzic? Was wir brauchen ist ein Mann, der das Vertrauen der Spieler hat, des Vorstands hat und auch des Trainers."

"Habe in jedem Spiel & in jedem Training alles gegeben. So werde ich auch meine Aufgabe als Sportdirektor anpacken. Freue mich sehr darauf!" pic.twitter.com/xRkMbMB8Uy

"FC Bayern ist ein ganz besonderer Klub"

"Brazzo" Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern

Der inzwischen 40 Jahre alte Salihamidzic war von 1998 bis 2007 für den deutschen Branchenprimus aktiv und absolvierte in der Zeit 234 Spiele in der Bundesliga. Er ist der Ausländer mit den meisten Liga-Partien des FC Bayern vor dem noch aktiven Franck Ribéry. 88 Mal kam Salihamidzic international zum Einsatz. In der Saison 2000/01 feierte der Bosnier beim Bayern-Triumph in der Champions League in Mailand gegen den FC Valencia den größten Erfolg seiner Karriere. Dazu kommen sechs deutsche Meistertitel und vier Siege im DFB-Pokal.