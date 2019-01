Verlässt Sandro Wagner den FC Bayern? Stürmer fehlt bei Training - Berater bezieht Stellung 

Zwölf Spiele, ein Tor und 264 Minuten Spielzeit - das sind die traurigen Eckdaten der aktuellen Saison für Ex-Nationalspieler Sandro Wagner . Der 31-Jährige ist nach einem furiosen Start beim FC Bayern München unter dem neuen Trainer Niko Kovac nur noch Ergänzungsspieler. Er darf hinter Robert Lewandowski maximal Kurzeinsätze verbuchen. Nur einmal stand er in der Startformation - und enttäuschte beim 1:1 gegen Augsburg im September. Seit Beginn der Rückrunde stand er noch gar nicht im Kader des FCB.

Pikant: Am Montag fehlte der Ex-Hoffenheimer überraschend beim Training der Bayern. Wie Sky berichtet, würde der FCB dem erfahrenen Angreifer bei einem passenden Angebot keine Steine in den Weg legen. Immer wieder ist von einem möglichen Wechsel Wagners in die englische Premier League die Rede, auch der VfB Stuttgart und der FC Schalke 04 galten lange als mögliche Abnehmer. Wie Wagners Berateragentur Rummenigge Sport Marketing auf eine Anfrage von Fussball-Transfers erklärte, habe das Fehlen des Routiniers aber nichts mit einem möglichen Transfer zu tun.