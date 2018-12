Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, FC Schalke und Gladbach

Der FC Bayern will auch in der Bundesliga bei Hannover 96 weiter jubeln. Borussia Mönchengladbach steht in Hoffenheim vor einer schwierigen Auswärts-Hürde. Die weiteren Partien am Samstagnachmittag: FC Augsburg gegen FC Schalke, Fortuna Düsseldorf gegen SC Freiburg sowie VfB Stuttgart gegen Hertha BSC.