FC Bayern schon im Achtelfinale - dank Blut-Tor von Martinez

Die Erkenntnis des Abends lautet: Es geht auch ohne. Und zwar ohne echten Mittelstürmer, ohne den Weltklasse-Torjäger Robert Lewandowski. Die Bayern gewannen gestern Abend dank der Treffer von Kingsley Coman – normalerweise Linksaußen, in jener Szene in Mittelstürmer-Position – und von Sechser Javi Martínez mit 2:1 bei Celtic Glasgow. Zwei, die sonst eher selten treffen. Dadurch haben sich die Münchner vorzeitig fürs Achtelfinale der Champions League qualifiziert. An den letzten beiden Spieltagen vor Weihnachten geht es lediglich um Platz eins in der Gruppe. Doch Paris St.Germain bleibt Tabellenführer, gewann sein Heimspiel gegen Anderlecht leicht und locker.

Das 1:0 war ein Geschenk, ein Zufallsprodukt. Ausgangspunkt ein langer Ball von Torhüter Sven Ulreich, der über Zufälle und (W-)Irrungen der Celtic-Defensive inklusive Torhüter Craig Gordon den Weg zu Coman fand. Ein wenig Hand, nicht absichtlich und ohne sich einen wirklich großen Vorteil zu verschaffen, war dabei in der 22. Minute – den Videobeweis gibt es in der Königsklasse nicht. Ob die Aktion sonst zurückgepfiffen worden wäre? Etwas Dusel für die Bayern an Halloween. Beim Kopfball zum 2:1-Siegtreffer zog sich Martínez eine Platzwunde zu, wurde über dem rechten Auge getackert, hielt aber bis zum Ende durch. Viel Süßes, ein wenig Saures also.

In Verkleidung kam James Rodríguez am Partyabend der Gruselgestalten daher. In Abwesenheit von Lewandowski und Thomas Müller spielte die Real-Leihgabe eine falsche Neun. Was jedoch gar nicht seine Rolle und Position war. Der Kolumbianer konnte kaum Bälle behaupten, also festmachen. Zu wenig Tempo und Zug zum Tor, wenn er den Ball mal hatte. Lediglich in der 67. Minute hatte er eine Chance, verpasste das 2:0. Just in dem Moment, als die Celtic-Fans stimmgewaltig und mit den Handys als Taschenlampen-Effekt an das glorreiche Jahr 1967 erinnerten. Damals konnte man gegen Inter Mailand den Europapokal der Landesmeister gewinnen.

Die aktuelle Celtic-Mannschaft machte es den Bayern recht einfach. Selbst nach dem 0:1-Rückstand zogen sich die Schotten zurück, einzig über gelegentliche Konter wollte und konnte das Team von Brendan Rodgers den Gästen das Leben schwer machen. Was nur selten gelang.

​Lewandowski bleibt zu Hause, Comeback beim BVB

Und die Bayern? Mit der Aufstellung machte Jupp Heynckes deutlich, dass die Partie im „Celtic Park“ eher zweitrangig für ihn war. Nächsten Samstag bei Borussia Dortmund – das zählt. Beim BVB will man den innerhalb von nur drei Spieltagen herausgejuppten Drei-Punkte-Vorsprung im Idealfall ausbauen. Heynckes brachte im sechsten Spiel seiner nun schon viertem Bayern-Amtszeit einige Kräfte aus der zweiten Reihe, etwa Niklas Süle für Mats Hummels in der Innenverteidigung oder Rafinha anstelle von Dauerbrenner Joshua Kimmich. Auch Thiago, die Abteilung Fantasie im Mittelfeld, durfte sich schonen, dafür waren Arturo Vidal und Corentin Tolisso dabei. Und vorne? Ja, wer sollte eigentlich Tore erzielen? Erstmals in dieser Saison fehlte Mittelstürmer Robert Lewandowski, er war zu Hause geblieben wegen seiner leichten Muskelverhärtung, erlitten am Samstag beim 2:0 gegen RB Leipzig - „eine Vorsichtsmaßnahme“, so Heynckes. „Wenn wir gegen Real Madrid gespielt hätten, wäre er womöglich mitgefahren“, hatte Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge am Anreisetag betont. Wenige Stunden später, kurz vor dem Abschlusstraining am Montagnachmittag, konterte Heynckes ruhig, aber bestimmt: „Karl-Heinz Rummenigge war ein Weltklasse-Fußballer. Er hat seine Meinung. Aber ich habe in meiner Trainerkarriere meine Spieler immer geschützt. Wenn jemand angeschlagen war, hat er nicht gespielt. Es wäre unsinnig, wenn Lewandowski spielen würde.“ Deckel drauf, Diskussion beendet. Heynckes weiß, dass er fortan bei jeder Meinungsverschiedenheit, ob klein oder groß, die besseren Karten hat.

ER wurde von den Bossen gebeten, einzuspringen. ER hat seine Rente für acht Monate unterbrochen. Also bestimmt: ER, der Jupp. Der wieder in die Geschichte eingeht. Als Trainer bei Bayerns 250. Europapokal-Erfolg.

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik gegen Celtic Glasgow Dem FC Bayern wurde in Glasgow nichts geschenkt. Wie haben die Spieler sich geschlagen? Patrick Strasser hat die Einzelkritik für den SPORTBUZZER. © imago Sven Ulreich: Sein dritter Champions-League-Einsatz diese Saison. In Paris bekam der Neuer-Stellvertreter drei Stück, sah schlecht aus. Sein langer Ball landete auf Umwegen bei Coman, der zum 1:0 traf. Hielt stark gegen Armstrong (48.), parierte zur Ecke. Machtlos beim 1:1 (73.). NOTE 3 © imago Rafinha: Ein Bonus-Spiel für den Brasilianer, der anstelle von Kimmich hinten rechts verteidigte. Mit einigen Schwächen bei schnellen Pässen, kann stets viel mit seiner Routine und gutem Stellungsspiel übertünchen. Kam zu spät beim 1:1 – Stellungsfehler. NOTE 5 © imago Jerome Boateng: War anfangs bei einem Celtic-Konter zu spät dran und dann bäuchlings auf dem Rasen. Mit Schwierigkeiten in Laufduellen gegen den bulligen Dembélé. Ansonsten meist Herr der Lage, vor allem bei Kopfballduellen. NOTE 3 © FIRO/SID Niklas Süle: Durfte für Hummels in der Innenverteidigung ran. Machte seinen Job mehr als ordentlich, gewann die meisten seiner Duelle, ob am Boden oder in der Luft. Bewies wieder einmal, dass man sich auf ihn auch verlassen kann. Überspielt vor dem 1:1. NOTE 3 © imago David Alaba: Wie zuletzt immer unter Heynckes durfte er seine Rolle als Linksverteidiger sehr offensiv interpretieren. Klärte in höchster Not kurz vor der Linie vor Dembélé, der sonst zum 1:1 eingeschoben hätte (30.). Weiteres Plus: Starke Flanke auf Martínez, der das 2:1 köpfte. NOTE 2 © imago Corentin Tolisso: Der Franzose agierte als Achter auf der halbrechten Position im Mittelfeld. Sehr halbherzig in seinen Aktionen, auch beim Pressing nach vorne. Viele Ballverluste – insgesamt zu wenig. Vom 41,5-Millionen-Euro-Einkauf muss mehr kommen. NOTE 5 © imago Javi Martinez: Ein echtes Javi-Spiel. Als einziger Sechser hatte er eine physisch sehr aufreibende Aufgabe. War der Prellbock im defensiven Mittelfeld, über ihn liefen beinahe alle Angriffe. In dieser Rolle unverzichtbar wegen seiner Physis und Übersicht. Köpfte das 2:1 (77.), zog sich eine Platzwunde zu, spielte mit Turban. NOTE 1 © imago Arturo Vidal: Umstritten und zuletzt oft Zuschauer wenn das Spiel begann. „El Guerrero“, so Heynckes, eröffnete die Partie mit einem Weitschuss – weit drüber. Mit sehr großer Streuung bei seinen Flankenschlägen und Ballverlusten. Rannte und machte und tat. Viel Alibi. Immerhin präsent. Zeigte sich auch bei Wegen in die Spitze. Wütend bei seiner Auswechslung (59.). NOTE 4 © dpa Kingsley Coman: Man merkte ihm sein Handicap, die Knieprellung, an. Trotzdem mit guter Bewegung und Einzelleistung als ihm die Celtic-Abwehr das 1:0 schenkte (22.). Sonst etwas verhalten und vorsichtig allerdings in den Zweikämpfen, verlor daher die meisten Eins-gegen-Eins-Duelle. NOTE 2 © imago Arjen Robben: Der Kapitän bot sich als Anspielstation an, zog daher oft von Rechtsaußen in die Mitte. Unzufrieden mit seinen Mitspielern, das war ihm anzusehen. Kam über seine Seite auch recht selten durch, daher wenig Torgefahr. Hob sich vielleicht die Top-Form für Samstag auf. NOTE 3 © imago James Rodriguez: In Abwesenheit von Lewandowski und Müller spielte die Real-Leihgabe eine falsche Neun. Jedoch gar nicht seine Rolle und Position. Konnte kaum Bälle behaupten, also festmachen. Zu wenig Tempo und Zug zum Tor, wenn er den Ball mal hatte. NOTE 5 © imago Sebastian Rudy: Die Abteilung Sicherheit kam in der 59. Minute für Vidal, er sollte mehr Stabilität und Ballsicherheit ins Mittelfeld bringen. Doch als er drin war, fiel das Gegentor. Kam nicht recht in sein Spiel. NOTE 4 © imago Joshua Kimmich: Kam nach 83 Minuten für Tolisso, um das 2:1 über die Zeit zu retten. Durfte also mal wieder auf seiner Lieblingsposition im Mittelfeld ran. OHNE NOTE © imago Thiago: Kam in der Nachspielzeit. Einfach nur, um Zeit zu schinden. OHNE NOTE © dpa

