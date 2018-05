FC Bayern: Sebastian Rudy vor Rückkehr zum VfB Stuttgart?

Rudy, der im vorläufigen Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw für die WM steht, kam unter Jupp Heynckes in den entscheidenden Partien der Münchner kaum zum Einsatz. Insgesamt absolvierte der in Villingen-Schwenningen geborene Rudy insgesamt 35 Spiele, in denen er ein Tor schoss. Rudy war erst im Sommer 2017 aus Hoffenheim an die Säbener Straße gewechselt.