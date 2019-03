FC Bayern: Serge Gnabry spricht über seinen Weg zum Profi - So wurde er zum Star

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

Diesen Tipp gibt FC-Bayern-Profi Serge Gnabry jungen Spielern

Vater gab Gnabry wichtigen Ratschlag

Geholfen in der neuen Welt in London hat Gnabrys Vater. Seine führende Hand habe ihn viel Disziplin gelehrt: "Das hilft gerade in dem Alter, wo so viel abgeht", so der heutige FCB-Profi. Sein Vater habe ihm dabei einen Tipp gegeben: "Ich soll mehr machen als die anderen - das war seine Devise und sicher kein schlechter Tipp."