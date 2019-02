Der Schweizer wurde sehr konkret, was eine potenzielle Rückkehr an die Isar angeht: "Ich trage die Bayern immer in meinem Herzen. Würden sie mich wieder anrufen, wäre das sicher interessant und emotional für mich.“ Allerdings sei ein Abgang aus Liverpool zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer vorstellbar: "Aus meiner Sicht bin ich beim für mich perfekten Verein unter der perfekten Führung." Der 27-Jährige hatte von 2012 bis 2015 beim FC Bayern gespielt. 2018 wechselte er von Stoke City nach Liverpool.