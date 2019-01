Doppelpack von Leon Goretzka: FC Bayern schlägt Hoffenheim

Gelungener Start in die Bundesliga-Rückrunde: Der FC Bayern München hat das Auftaktspiel am Freitagabend gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 3:1 gewonnen. Leon Goretzka überragte beim FCB. Der Sommer-Transfer (kam vom FC Schalke 04) erzielte zwei Treffer (34. und 45. Minute) für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac. Auch Robert Lewandowski trug sich in die Torschützenliste ein (86.). Für Hoffenheim traf Nationalspieler Nico Schulz (59.).

Hoffenheim stürmt zum Ende Richtung Bayern-Tor - vergeblich

Die Bayern starteten dominant in die erste Rückrunden-Partie. Die Führung durch die beiden Goretzka-Treffer kurz vor der Halbzeit war hochverdient. In der zweiten Halbzeit verloren die Münchner allerdings den Faden - Hoffenheim wurde stärker und verkürzte mit einem Treffer von Neu-Nationalspieler Nico Schulz. Danach rannten die Hoffenheimer an und versuchten noch, ein Remis zu errreichen - vergeblich. Stattdessen traf Robert Lewandowski und erzielte sein elftes Saisontor.