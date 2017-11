FC Bayern siegt bei Celtic und steht im Achtelfinale: Internationale Pressestimmen

Dem FC Bayern wurde in Glasgow nichts geschenkt. Wie haben die Spieler sich geschlagen? Patrick Strasser hat die Einzelkritik für den SPORT BUZZER.

Sven Ulreich: Sein dritter Champions-League-Einsatz diese Saison. In Paris bekam der Neuer-Stellvertreter drei Stück, sah schlecht aus. Sein langer Ball landete auf Umwegen bei Coman, der zum 1:0 traf. Hielt stark gegen Armstrong (48.), parierte zur Ecke. Machtlos beim 1:1 (73.). NOTE 3

Jerome Boateng: War anfangs bei einem Celtic-Konter zu spät dran und dann bäuchlings auf dem Rasen. Mit Schwierigkeiten in Laufduellen gegen den bulligen Dembélé. Ansonsten meist Herr der Lage, vor allem bei Kopfballduellen. NOTE 3

