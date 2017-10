FC Bayern siegt im Elfmeter-Drama über RB Leipzig: Internationale Pressestimmen

Ein neuer deutscher Fußball-Clásico ist geboren. Was für ein Spiel, was für Emotionen. Dieses Zweitrunden-Spiel im DFB-Pokal gestern Abend in Leipzig zwischen Vizemeister RB und Meister Bayern war hochklassig und dramatisch. Nach einem irren Fight hatten am Ende die Bayern mit 6:5 nach Elfmeterschießen die Nase vorne. Timo Werner übernahm die tragische Rolle. Seinen schwach geschossenen Elfmeter hielt Bayern-Keeper Sven Ulreich. Die Münchner jubelten Leipzig trauerte.