FC Bayern so gut wie Meister: Sieg im Topspiel gegen Schalke

Mario Götze: Er war das Toptalent des deutschen Fußballs. Sein Ligadebüt für Borussia Dortmund feiert er mit 17, sein Länderspieldebüt mit 18 Jahren. Mit 21 Jahren folgt 2013 der Transfer zu den Bayern. In seiner ersten Saison spielt Götze gut, erzielt zehn Treffer in der Bundesliga. Und dann folgt sogar der Gipfel jedes Fußballers: Im Maracana schießt der Offensivspieler Deutschland gegen Argentinien zum Weltmeistertitel. Die Basis für eine Weltkarriere ist gelegt. Doch es folgt ein von Verletzungen gesäumter Absturz und schließlich 2016 der Wechsel zurück zum BVB. Ausgang der Geschichte: noch ungewiss.

Bernd Gersdorff: Ein kapitaler Schnauz, buschige Koteletten, in den Nacken wallendes Haupthaar - als Bernd Gersdorff 1973 von Eintracht Braunschweig zu den Bayern wechselt, erfüllt er jedes optische Klischee des zeitgenössischen Fußballers. Mit dem Kicken klappt es aber nur bedingt. Nach gerade mal vier Monaten flüchtet er zurück zu den Niedersachsen in die Regionalliga Nord, wird in der Saison 1973/1974 noch Torschützenkönig und schließlich 1975 sogar einmaliger Nationalspieler.

Torsten Frings: Ach nee, das mit Frings und dem FC Bayern, das war nichts. Da kann er noch so schön jubeln auf diesem Bild vom September 2004. Dieses 2:1 beim späteren 3:1-Erfolg gegen den SC Freiburg bleibt nämlich trotz des gewonnenen Doubles am Ende der Saison einer der wenigen persönlichen Erfolgsmomente des heutigen Trainers im Bayern-Trikot, nachdem er vom BVB zu den Münchnern gewechselt war. Was bleibt, ist die Flucht zurück zu Werder Bremen, wo Frings acht Jahre zuvor auf der Bundesliga-Bühne erschienen war. Es wird ein Wechsel zurück ins Glück: Frings gehört 2006 zu den Protagonisten des Sommermärchens bei der WM im eigenen Land und darf sich 2009 gar noch über einen Pokalsieg mit dem SV Werder freuen.

Michael Sternkopf: 20 Jahre, Löwenmähne, Boygroup-Gesicht und einige verheißungsvolle Auftritte im Trikot des Karlsruher SC. 1990 ist Michael Sternkopf ein Popstar des Fußballs. Die Bayern klopfen an - und "Sterni" öffnet die Tür. Um sich danach meist auf der Bank wieder zu finden: Nur 94 Bundesliga-Spiele in fünf Jahren und der bittere Status als ewiges Talent.

Michael Ballack: Dieser Wechsel tat Bayer Leverkusen richtig weh. Michael Ballack verlässt den Dreifach-Vize (Meisterschaft, Pokal, Champions League) 2002 in Richtung München. Und der Werksklub stürzt daraufhin auf Rang 15 in der Bundesliga ab. Die Bayern dagegen festigen mit dem kopfballstarken Gestalter im Mittelfeld ihren Status als Spitzenteam, holen dreimal das Double in vier Ballack-Jahren. Nur der Champions-League-Titel (auch später mit Chelsea) und ein Titel mit der Nationalmannschaft bleiben dem "Capitano" des Sommermärchens 2006 verwehrt.

Miroslav Klose: Er ist DFB-Rekordtorschütze (71 Treffer), WM-Torschützenkönig (16 Treffer), Weltmeister 2014 und eine Legende bei den Fans des 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremens und Lazio Roms. Dass Miroslav Klose auch vier nicht unerfolgreiche Jahre beim FC Bayern verbracht hat, wird da manchmal vergessen. "Miro" bleibt halt vor allem im Nationaltrikot in Erinnerung. Immerhin trug er dies (137 Einsätze) auch fast so oft wie das Bayern-Leiberl (150 Pflichtspieleinsätze).

