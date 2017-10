FC Bayern: So lief das erste Gespräch zwischen Tuchel und Hoeneß

Am vergangenen Donnerstag beurlaubte der FC Bayern München Star-Trainer Carlo Ancelotti. Spätestens seitdem sind die Verantwortlichen des Rekordmeisters auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger.

Stattdessen fing der Kandidat an, über sportliche Inhalte zu diskutieren. Davon würde er seine Entscheidung abhängig machen.

Ein hundertprozentiges Bekenntnis zum FC Bayern war Tuchel in der Telefonschalte nicht so einfach zu entlocken, berichtet das Blatt.

Am Ende der Tuchel-Schalte verblieben beide Parteien, sich nach dem Sonntagsspiel der Bayern in Berlin erneut auszutauschen. Schließlich gab es in den Reihen des Rekordmeisters schon zu diesem Zeitpunkt auch andere Strömungen…