Sorgen um FC-Bayern-Star: Arjen Robben bricht Training ab

Arjen Robben bereitet dem FC Bayern München weiterhin Sorgen: Der holländische Superstar des FCB absolvierte sein letztes Pflichtspiel für die Bayern beim 5:1-Sieg in der Champions League gegen Benfica Lissabon am 27. November. Schon neun Partien des FC Bayern verpasste Robben seitdem verletzungsbedingt wegen einer muskulären Überreizung im Oberschenkel. Jetzt die nächste schlechte Kunde für alle Fans des 34-Jährigen: Laut Sky-Reporter Torben Hoffmann hat Robben das Training beim FC Bayern wie bereits am Montag nun auch am Donnerstag abgebrochen.

Sorgen beim FC Bayern: Robben mit gesenktem Kopf in die Kabine gegangen

Robben sei mit gesenktem Kopf in die Kabine gegangen, so der Reporter: "Das sah wieder nicht so gut aus." Auch Jerome Boateng soll die Einheit vorzeitig beendet haben. Für Bayern-Superstar Robben wird die Zeit langsam knapp: In etwas weniger als zwei Wochen, am 19. Februar, trifft der FCB in der Champions League auf den FC Liverpool. Die Bayern müssen beim Topspiel gegen das Team von Jürgen Klopp auf den gesperrten Thomas Müller verzichten.