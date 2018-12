FC-Bayern-Star Thomas Müller geht nach Kung-Fu-Tritt in die Ajax-Kabine

Der FC Bayern München muss mindestens im ersten Achtelfinal-Spiel der Champions League auf Thomas Müller verzichten. Der 29-Jährige sah wegen groben Foulspiels die Rote Karte in der 75. Minute, das Spiel endete 3:3 . Der Nationalspieler reagierte gleich nach dem Match auf seinen Kung-Fu-Tritt.

FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Knaller gegen Ajax Amsterdam

Heiß her ging es bei dem Platzverweis für Müller nach einem im Übereifer begangenen Kung-Fu-Tritt an den Kopf von Nicolás Tagliafico. „Nee, nee, war natürlich keine Absicht“, sagte Müller, der noch den Weg in die Ajax-Kabine gesucht haben soll. Wie tz-Reporter Jonas Austermann über Twitter schreibt, wollte sich der Nationalspieler bei Tagliafico entschuldigen. Doch dieser sei nicht mehr da gewesen.