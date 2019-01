FC Bayern: Wird Steven Bergwijn Robben-Nachfolger? FCB nimmt Holland-Juwel ins Visier

Der FC Bayern München bleibt auf dem Transfermarkt eine unberechenbare Größe: Nach den Transfers von Alphonso Davies und Benjamin Pavard sowie dem kolportierten Interesse an Chelsea-Juwel Callum Hudson-Odoi hat der FCB nun auch einen Spieler aus der holländischen Eredivisie aufs Korn genommen. Wie Voetbal International berichtet, hat der FC Bayern Interesse an Flügelflitzer Steven Bergwijn von PSV Eindhoven signalisiert.

Der 21-Jährige wäre ein Transfer ganz nach dem Gusto der Bayern-Bosse: Jung, ehrgeizig und offensiv vielseitig einsetzbar. Der holländische Nationalspieler (drei Länderspiele) kann auf beiden Außenbahnen und im Sturmzentrum eingesetzt werden. Kurios: Bergwijn wurde in Amsterdam geboren, wechselte jedoch bereits mit 15 Jahren aus der Ajax-Akademie zu PSV Eindhoven, wo er sich in den letzten Jahren zum Stammspieler und Leistungsträger mauserte. Im vergangenen Sommer war Bayer 04 Leverkusen an Bergwijn interessiert, doch angesichts der Ablöseforderungen aus Holland winkten Bayers Kaderplaner Rudi Völler und Jonas Boldt ab.

So viel Ablöse fordert Eindhoven für Steven Bergwijn

Bergwijn glänzt in Eindhoven sowohl als Torjäger als auch als Vorbereiter. Insgesamt gelangen ihm in dieser Saison 19 Torbeteiligungen in 25 Partien. Insgesamt kommt Bergwijn bei PSV auf 104 Einsätze, 20 Tore und 24 Vorbereitungen. Auch Inter Mailand und Manchester United gelten als mögliche neue Arbeitgeber für Bergwijn, der Ende 2018 beim 3:0 gegen Deutschland in der "Elftal" debütierte und der noch bis 2022 in Eindhoven unter Vertrag steht.