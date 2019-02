FC Bayern: Großes Lob von Kovac und Salihamidzic für Martinez: "Fantastisches Spiel"

Was für eine starke Leistung! Javi Martinez kam vor dem Champions-League-Achtelfinale des FC Bayern in Liverpool beim Rekordmeister in dieser Rückrunde kaum zum Zug. Gerade einmal 155 Minuten stand der 30 Jahre alt Spanier in den fünf Bundesliga-Spielen in diesem Jahr auf dem Platz - nur um beim torlosen Remis gegen Liverpool als Ersatz für den verletzten Leon Goretzka zu den besten Spieler zu gehören. "Kam zu seinem 50. Champions-League-Spiel. Der Spanier mit hohem Laufpensum, lief Lücken zu, schmiss sich in jeden Kopfball – ob im eigenen Strafraum oder vorne bei Ecken. Einer von Bayerns Besten, überall zu finden. Ganz stark", urteile Reporter Patrick Strasser in der SPORTBUZZER-Einzelkritik zum Match.