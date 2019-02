Auf der Zielgeraden seiner Karriere beim FC Bayern hat Rafinha schwere Geschütze gegen Trainer Niiko Kovac aufgefahren und den Coach hart kritisiert. "In letzter Zeit ist der Trainer nicht korrekt zu mir. Ich bringe meine Leistung im Training. Es fällt mir schwer, mich zu motivieren. Ich trainiere gut, aber ich spiele keine Rolle", sagte der Brasilianer der Sport Bild nach dem 1:0 am Samstag gegen Hertha BSC . Rafinha verbrachte die 90 Minuten gegen die Berliner auf der Bank. Schon in den vorangegangenen fünf Pflichtspielen war er nur eine einzige Minute zum Einsatz gekommen.

"Keine Ahnung, warum. Ich gebe immer 100 Prozent, ich bringe meine Leistungen, aber er setzt nicht auf mich. Ich weiß nicht, was er denkt. Ich habe keine Ahnung, was der Grund ist. Der Trainer weiß, dass ich am Saisonende gehe. Vielleicht ist das der Grund“, meinte der Außenverteidiger, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Wahrscheinlich wird der 33-Jährige dann in seine brasilianische Heimat zurückkehren. Rafinha: "Vielleicht haben Ancelotti, Heynckes und Guardiola keine Ahnung von Fußball, denn bei ihnen habe ich immer gespielt. Bei Niko in der Hinrunde habe ich gespielt, nun spiele ich nicht mehr. Ich weiß nicht, was ist. Ich bin richtig enttäuscht."