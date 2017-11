FC Bayern sucht den Lewandowski-Backup: 10 mögliche Kandidaten im Check!

Puh! Robert Lewandowski betonte zuletzt, dass ein Spieler nicht die ganze Saison alle drei Tage 90 Minuten spielen könne. Heißt im Klartext: Die Bayern brauchen einen Lewy-Backup. Wir haben den großen Check gemacht und vergleichen zehn potenzielle Kandidaten. © imago

Stefan Kießling: Kurz vor seinem angekündigten Karriereende wäre ein Wechsel zu den Bayern für ihn ein echtes Highlight. Der Leverkusener kennt Jupp Heynckes aus der gemeinsamen Zeit zwischen 2009 und 2011. Da er aktuell nur zu Kurzeinsätzen in der Werkself kommt, kann er sich auch gleich beim Rekordmeister auf die Bank setzen - und eben zur Stelle sein, wenn er gebraucht wird. "Dass mein Name plötzlich mit den Bayern in Verbindung gebracht wird, tut mir in meiner Situation sehr gut", so der Stürmer im "BILD"-Gespräch. Für Kießling spräche: Er wäre für die Champions League spielberechtigt. Wahrscheinlichkeit: 60 Prozent © imago

Mario Gomez: Dreht er sich noch einmal in Richtung Bayern München um und wagt einen zweiten Anlauf? Vom Prinzip her wäre es ein denkbares Szenario. Die FCB-Bosse wissen, was sie an dem Mann haben, der zwischen 2009 und 2013 starke 75 Tore in 115 Bundesligaspielen im Dress der Roten erzielte. Dass er mit seinen 32 Jahren immer noch voll im Saft steht, beweist er aktuell beim VfL Wolfsburg. Der große Nachteil: "Super Mario" fühlt sich in der Autostadt wohl, hat als Kapitän eine Menge Verantwortung. Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent © imago

Lukas Podolski: Nach der WM 2006 wechselte Poldi vom 1. FC Köln zum FC Bayern. Wirklich glücklich wurde er an der Isar jedoch nicht. Inzwischen lässt der Weltmeister seine Karriere in Japan bei Vissel Köbe ausklingen. Doch irgendwie hat man den Eindruck, dass Podolski noch nicht genug hat. Bei "seinem" Effzeh brachte er sich mit einem Verweis auf Claudio Pizarro bereits ins Spiel: "Er ist 39 Jahre alt, da weiß ich, dass die Tür beim FC für mich noch lange nicht zu ist." Zugegeben: Bei den Bayern ist sie nicht gerade sperrangelweit offen. Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent © imago

Sandro Wagner: Meldet sich hier ein ehemaliger Münchner für den Job als Lewy-Backup? "Bayern ist mein Verein und wird auch immer mein Verein bleiben. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, irgendwann mal dorthin zurückzugehen", gestand der Hoffenheimer zu Beginn des Jahres gegenüber der "Fussball Bild". Ist in diesem Winter bereits "irgendwann"? Davon ist nicht wirklich auszugehen. Wagners Vertrag im Kraichgau endet erst 2020, zudem möchte er gerne Stammspieler bleiben, um seine WM-Teilnahme nicht zu gefährden. Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent © imago

Robin van Persie: Vielleicht kann Arjen Robben ja mal ein gutes Wort bei ihm einlegen. Früher gehörte der Landsmann des Bayern-Spielers zu den Top-Stars der Premier League, trug das Trikot von Manchester United und des FC Arsenal. Mit seinen 34 Jahren könnte der Niederländer sicher noch das eine oder andere Jahr als Backup von Lewandowski dranhängen. Aktuell kickt er bei Fenerbahce Istanbul, sein Vertrag endet 2018. Um die Karriere mit einem großen Titel zu beenden, wäre ein Vereinswechsel unabdingbar. Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent © imago

David Villa: Der Spanier hat in seiner Karriere bereits alles gewonnen, was es zu gewinnen gab - von der Weltmeisterschaft über die Europameisterschaft bis hin zur Champions League. Sein Alter (Villa wird Anfang Dezember 36) spricht nicht unbedingt dafür, dass Villa noch einmal durchstarten wird. Allerdings spricht die Torquote nach wie vor für den ehemaligen Barcelona-Stürmer. In der amerikanischen Major League Soccer trifft er für New York in beinahe jedem Spiel. Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent. © imago

Edin Dzeko: Seit Jahren wird Edin Dzeko nun schon mit den Bayern in Verbindung gebracht. 2009 war er an der Seite von Grafite noch dafür verantwortlich, dass Wolfsburg und nicht München Meister wurde. Das kongeniale Sturm-Duo der Wölfe zerlegte damals die gesamte Bundesliga-Konkurrenz (Grafite 28 Tore, Dzeko 26 Tore). Inzwischen fühlt sich der Bosnier längst bei der AS Rom heimisch. Und genau hier liegt das Problem: In der vergangenen Saison avancierte der 31-Jährige mit 29 Treffern zum Torschützenkönig der Serie A, auch in dieser Spielzeit knüpft er an diese Form an. Für ein reiner Lewy-Backup ist er eigentlich noch zu gut, doch die Bayern sollen tatsächlich interessiert sein. Wahrscheinlichkeit: 60 Prozent © imago

Klaas-Jan Huntelaar: Der "Hunter" kehrte im Anschluss an die vergangene Saison zu Ajax Amsterdam zurück. Zuvor trug er sieben Jahre lang das Trikot des FC Schalke 04. Der Niederländer kennt die Bundesliga also aus dem Effeff und könnte als Stoßstürmer da sein, wenn er gebraucht wird. Ein Nachteil ist sicher, dass er vor seinem Abschied aus Gelsenkirchen mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Zudem wäre es ungewöhnlich, wenn der 34-Jährige in seine Heimat zurückkehrt, um die Karriere später in einem anderen Land ausklingen zu lassen. Wahrscheinlichkeit: 5 Prozent © imago

Andrea Belotti: In der vergangenen Saison erzielte Andrea Belotti im Trikot des FC Turin 27 Tore in 37 Pflichtspielen. Bereits im Sommer wurde der Stürmer mit den Bayern in Verbindung gebracht. Allerdings nicht wirklich ernsthaft, da seine Ausstiegsklausel zu diesem Zeitpunkt angeblich um die 100 Millionen Euro betrug (Vertragslaufzeit bis 2021). Für einen reinen Backup-Mann wäre diese Summe natürlich deutlich zu hoch. Sollte sich der Belotti-Hype normalisieren, könnte man an die Tür anklopfen. Wahrscheinlichkeit: 15 Prozent © imago