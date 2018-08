FC Bayern beim Supercup: Das ist die erste Aufstellung von Niko Kovac

Der FC Bayern geht als Favorit in den Supercup gegen Eintracht Frankfurt. Für Trainer Niko Kovac ist die Partie gegen seinen alten Arbeitgeber gleichsam die schnelle Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Noch im Mai besiegte Kovac als Chefcoach der Frankfurter seinen jetzigen Klub im Endspiel des DFB-Pokals. Nun will er Revanche nehmen.