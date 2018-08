Sie trugen den Pokal triumphierend in Richtung Fankurve als wäre es der DFB-Pokal – und nicht die eher unbedeutende Trophäe, die es bei der Saison-Ouvertüre zu gewinnen gibt. Nicht einmal bei den Supercup-Erfolgen der vergangenen beiden Jahre, als man das fußballerische Präludium in Dortmund gegen den BVB gewonnen hatte, feierten die Bayern-Profis derart ausgelassen und intensiv wie nach dem 5:0 am Sonntagabend in Frankfurt.