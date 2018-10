In der ersten Runde 1:0 gegen viertklassigen Drochtersen/Assel gewonnen, in der zweiten Runde mit einem 2:1 über den SV Rödinghausen den Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht. Ein Blick auf diese beiden knappen Ergebnisse zeigt, dass in der ersten Saisonhälfte beim FC Bayern bisher wenig funktioniert. Nach dem Zittersieg gegen den Regionalligisten am Dienstagabend räumte Trainer Niko Kovac ein, dass man allen Grund habe, unzufrieden zu sein.