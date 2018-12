"Keine faire Chance": Ex-FC-Bayern-Talent Dorsch kritisiert deutschen Rekordmeister! 

Er war einer der ganz großen Hoffnungsträger des deutschen Rekordmeisters. Doch das verheißungsvolle Talent hatte dann doch keine Zukunft beim FC Bayern München. Niklas Dorsch kam als 14-Jähriger zum Erfolgsklub und wurde zwischenzeitlich als "neuer Toni Kroos" gehandelt.

Inzwischen spielt er in der 2. Liga, im Sommer wechselte der inzwischen 20-Jährige zum 1. FC Heidenheim - und übte harte Kritik an seinem Ex-Verein.

Dorsch, der nur einmal für den FC Bayern in der Bundesliga zum Einsatz kam und dabei gleich ein Tor erzielte, erklärt im Interview mit der tz seinen Abgang: „Ich habe einfach keine faire Chance bekommen. Junge Spieler wurden nicht so beachtet. Wenn du einmal spielst und gleich ein Tor machst, ist das Gerede wieder groß. Davor hat es niemanden interessiert, was ich gemacht habe.“ Der Mittelfeldspieler durfte zwar regelmäßig bei den Profis trainieren, mehr aber nicht. „Ich habe versucht, in jedem Training alles mitzunehmen. Trotzdem wollte ich immer spielen. Wenn ich nur trainiere, werde ich Trainingsweltmeister, aber nicht mehr.“