Thiago bekennt sich zum FC Bayern: "Können noch Jahre hinzukommen"

Thiago sieht sich als Bayern-Spieler der Zukunft

Der kürzlich von einem Bänderriss wiedergenesene 27-Jährige sieht sich nach dem angekündigten Umbruchs beim FC Bayern als Spieler für die Zukunft und kann sich weitere Jahre bei den Bayern vorstellen. Sofern er fit ist, ist der Spanier im Mittelfeld der Bayern gesetzt. Thiago übezeugt vor allem durch seine Präsenz im Mittelfeld und seine Technik am Ball. Der spanische Nationalspieler war 2013 vom FC Barcelona an die Isar gekommen und besitzt beim deutschen Fußball-Rekordmeister noch einen Vertrag bis Sommer 2021. Für die Bayern kommt Thiago bisher wettbewerbsübergreifend auf 168 Spiele in denen er 27 Tore erzielen konnte.