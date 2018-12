Statistik belegt: Bayern-Star Thomas Müller ist der größte Siegertyp der Bundesliga-Geschichte

Ein Siegertyp war er schon immer. Gleich in seiner ersten komplettem Profi-Saison 2009/2010 gewann Thomas Müller mit dem FC Bayern das Double, fuhr anschließend mit zur WM und wurde prompt Torschützenkönig. Er ist eine Identifikationsfigur für die Fans der Münchner, prägte die glorreiche Ära mit dem Triple unter Jupp Heynckes 2013 und sechs Meisterschaften in Folge. Da ist es kein Wunder, dass er beim 4:0 am Samstag bei Hannover 96 zu seinem Jubiläum auch einen Siegrekord einfuhr: kein Bundesliga-Spieler hat nach seinem 300. Einsatz so viele Siege aufzuweisen wie er.