FC Bayern gegen RB Leipzig: Die FIFA-19-Simulation zum Bundesliga-Topspiel

Zwei Spiele, zwei Niederlagen, 0:5 Tore: RB Leipzig hat beim FC Bayern München in der Bundesliga noch nie gewonnen. Wird sich dieser Zustand beim Topspiel am Mittwochabend (20:30 Uhr - hier im SPORTBUZZER-Liveticker) ändern? Der FCB meldete sich in der Liga zuletzt mit dominanten Siegen gegen den 1. FC Nürnberg und Hannover 96 eindrucksvoll zurück - während RB Leipzig in der Europa League ausschied, sich aber mit einem 4:1-Sieg gegen Mainz 05 rehabilitierte.