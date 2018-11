Bayern-Boss Hoeneß lobt nach Benfica-Spiel

Hoeneß sagte am Dienstagabend zwar nur einen Satz, dieser hatte aber eine komplett andere Tonalität als zuletzt: "Ich bin sehr zufrieden." Kovac selbst meinte: "Wir sind mehr als im Soll in der Champions League. Die Bundesliga ist der springende Punkt." In der Meisterschaft liegen die Bayern als Tabellenfünfter schon neun Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund zurück. Am kommenden Samstag geht es zu Werder Bremen.