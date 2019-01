Der FC Bayern startet am Freitag in sein jährliches Trainingslager nach Katar und nimmt mit der Rückrunden-Vorbereitung auch die Jagd auf den um sechs Punkte enteilten Tabellenführer Borussia Dortmund auf. "Wir werden da oben an der Tabellenspitze nicht kampflos aufgeben", kündigte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vor dem bis zum kommenden Donnerstag andauernden Camp in Doha an. Eine Woche nach der Rückkehr aus der Wüste geht es zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte dann zur TSG Hoffenheim. Trainer Niko Kovac: "Wir wollen in Doha an vielem feilen: an der Fitness, an technisch-taktischen Elementen."