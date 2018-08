Bericht: Martial droht hohe Strafe bei Manchester United - Flucht zum FC Bayern?

Die Gerüchte über einen Wechsel von Flügelstürmer Anthony Martial erhalten neue Nahrung. Der Frankreich-Star im Diensten von Manchester United hat laut einem Bericht der englischen Zeitung The Sun seinen Urlaub in Paris wegen der Geburt seines Sohns Swan Anthony eigenwillig verlängert - und erhält dafür eine hohe Strafe von Trainer José Mourinho. Der Coach von ManUnited, der laut Buchmachern Favorit auf die erste Trainerentlassung der Premier League ist, soll mehr als 200.000 Euro Strafgeld von Martial fordern. Dem 22-Jährigen drohe laut dem Bericht sogar der Rauswurf .

Fakt ist: Am Freitag kehrt Martial wieder zur Mannschaft zurück. Via Twitter schrieb er: "Mein kleiner Swan ist in Ordnung, für die Mutter war es härter, aber jetzt geht es ihr besser. Sorry, aber meine Familie wird immer an erster Stelle stehen."