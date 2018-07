Bericht: FC Bayern vor Rekord-Transfer mit Wunderkind Alphonso Davies

Anzeige

Ein Wunderkind verzückt ganz Amerika - und bald auch Deutschland? Der FC Bayern München steht laut einem Bericht der nordamerikanischen Sport-Seite The Athletic kurz vor der Verpflichtung des erst 17 Jahre alten Kanadiers Alphonso Davies. Der auf beiden Außenpositionen einsetzbare Mittelfeldspieler gilt als einer der kommenden Superstars des internationalen Fußballs. Bei seinem Klub in der amerikanischen Profi-Liga MLS, den Vancouver Whitecaps, ist er bereits seit knapp anderthalb Jahren Stammspieler, im Alter von 16 Jahren debütierte Davies in der kanadischen Nationalmannschaft.

Alle Bundesliga-Trikots im Überblick James Rodriguez, Bastian Oczipka und Edgar Prib präsentieren die neuen Trikots ihrer Vereine © Getty/imago/Montage FC Bayern München (heim) © FC Bayern München FC Bayern München (auswärts) © FC Bayern München FC Schalke 04 (heim) © FC Schalke 04 FC Schalke 04 (auswärts) © FC Schalke 04 TSG 1899 Hoffenheim (heim) © TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim (auswärts) © TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim (ausweich) © TSG 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund (heim) © Borussia Dortmund Borussia Dortmund (ausweich) © Borussia Dortmund Borussia Dortmund (Pokal) Bayer Leverkusen (heim) © Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen (international) © Bayer Leverkusen RB Leipzig (heim) © RB Leipzig RB Leipzig (auswärts) © RB Leipzig VfB Stuttgart (heim) © VfB Stuttgart VfB Stuttgart (auswärts) © VfB Stuttgart VfB Stuttgart (ausweich) © VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt (heim) © Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt (auswärts) © Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt (ausweich) © Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach (heim) © Borussia Mönchengladbach Borussia Möchengladbach (auswärts) © Borussia Mönchengladbach Hertha BSC (heim) © Hertha BSC Hertha BSC (auswärts) © Hertha BSC Werder Bremen (heim) © Werder Bremen Werder Bremen (auswärts) © Werder Bremen Werder Bremen (ausweich) © Werder Bremen FC Augsburg (heim) © FC Augsburg FC Augsburg (auswärts) © FC Augsburg FC Augsburg (ausweich) © FC Augsburg Hannover 96 (heim) © Hannover 96 Hannover 96 (auswärts) © Hannover 96 Hannover 96 (ausweich) © Hannover 96 FSV Mainz 05 (heim) © FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 (auswärts) © FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 (ausweich) © FSV Mainz 05 SC Freiburg (heim) © SC Freiburg VfL Wolfsburg (heim) © VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg (auswärts) © VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg (ausweich) © VfL Wolfsburg Fortuna Düsseldorf (heim) © Fortuna Düsseldorf 1. FC Nürnberg (heim) © 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg (auswärts) © 1. FC Nürnberg

Anzeige

Für den FC Bayern wird der Transfer nach Informationen des Portals richtig teuer. Mehrere Quellen aus dem Umfeld hätten bestätigt, dass Davies 12 Millionen US-Dollar (umgerechnet 10,2 Millionen Euro) kosten wird. Kein Spieler, der aus der MLS wechselte, hat bisher mehr gekostet, ein Rekord-Transfer (bisher Jozy Altidore, 2008 von den New York Red Bulls zum FC Villarreal für 6,5 Millionen Euro gewechselt)! Dazu sollen noch mehrere Klauseln in den Vertrag eingebaut werden, die die Ablöse weiter in die Höhe treiben könnten.

Das ist Davies' bewegende Lebensgeschichte

Davies hat bereits 68 Spiele für das Team aus Vancouver absolviert und dabei sieben Treffer und zehn Vorlagen beigesteuert. In München könnte er in Zukunft mit den ebenfalls jungen Flügelspielern Kingsley Coman (22 Jahre) und Serge Gnabry (23) eine neue Ära des Rekordmeisters prägen. Die aktuellen Mittelfeld-Stars Arjen Robben (34) und Franck Ribery (35) stehen wohl vor ihrer letzten Spielzeit in München.

Die Erfolgsgeschichte von Alphonso Davies ist beeindruckend. Als Kind flüchtete er mit seinen Eltern aus seinem Heimatland Liberia, wo er seine ersten Lebensjahre verbrachte. In Ghana wuchs er daraufhin in einem Flüchtlingscamp auf. Im Alter von fünf Jahren schaffte er es mit seinen Eltern, Ghana Richtung Kanada zu verlassen, wo Davies mit seiner Fußballkarriere begann. Im Juni 2017 wurde er schließlich eingebürgert - und direkt Nationalspieler und später auch MLS-Allstar.