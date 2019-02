FC Bayern: Wende bei Matthijs de Ligt? Ajax-Juwel wünscht sich Transfer zum FC Barcelona

Salihamidzic beobachtete de Ligt gegen Real

Interessant: Beim Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse in Amsterdam war Hasan Salihamdizic vor Ort. Der Sportdirektor des FC Bayern hat - ebenso wie sein italienischer Kollege Fabio Paratici von Juventus Turin - de Ligt am Mittwochabend intensiv beobachtet, wie verschiedene Medien berichten. Ajax war Gruppengegner der Münchener in der Vorrunde, auch in den beiden direkten Duellen (1:1 und 3:3) war Salihamidzic auf das niederländische Defensiv-Juwel aufmerksam geworden.